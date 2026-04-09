Уайт назвал единственную причину остановки турнира UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт рассказал, при каких обстоятельствах может быть приостановлен турнир организации в Белом доме.

Как сообщает İdman.Biz, функционер заявил, что соревнования состоятся при любой погоде, за исключением одного случая.

"Даже если пойдет снег или дождь, турнир все равно пройдет. Ничто не сможет нам помешать. Единственное исключение - это молния. Если она появится, мы остановимся, подождем и затем продолжим бои", - сказал Уайт во время стрима на YouTube-канале Эдина Роса.

Турнир UFC в Белом доме запланирован на 14 июня в Вашингтоне.