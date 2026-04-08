8 Апреля 2026
RU

ММА
Обзор
8 Апреля 2026 14:33
17
Рафаэля Физиева выбили из топ-10 рейтинга UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев выбыл из первой десятки рейтинга легковесов UFC.

Как передает İdman.Biz, в обновленном списке организации он занимает 11-е место.

Физиев потерял одну позицию после очередного обновления рейтинга. В то же время бразилец Ренато Мойкано поднялся на 9-ю строчку благодаря победе сабмишеном, удушением со спины, во втором раунде над шотландцем Крисом Данканом на турнире UFC Fight Night: Moicano vs Duncan. При этом еще до нынешнего обновления Мойкано делил 10-е место с Физиевым, а теперь поднялся выше, тогда как другой бразилец Маурисио Руффи опустился с 9-й позиции на 10-ю, а азербайджанец Физиев вылетел за пределы топ-10.

Текущий топ-10 рейтинга легковесов UFC выглядит так: 1. Джастин Гейджи, 2. Арман Царукян, 3. Чарльз Оливейра, 4. Макс Холлоуэй, 5. Бенуа Сен-Дени, 6. Пэдди Пимблетт, 7. Дэн Хукер, 8. Матеуш Гамрот, 9. Ренато Мойкано, 10. Маурисио Руффи. Чемпионом дивизиона является Илия Топурия.

Что касается других азербайджанских легковесов, то в официальный топ-15 UFC ни Назим Садыхов, ни Тофик Мусаев сейчас не входят. Зато в рейтинге авторитетного портала FightMatrix Садыхов занимает 79-е место, а Мусаев идет 30-м.

При этом у Мусаева зафиксирован очень заметный скачок после победы над чилийцем Игнасио Бахамондесом. Если на 1 января 2026 года азербайджанец находился на 83-й позиции FightMatrix, то в недавнем обновлении он поднялся на 30-ю строчку.

Напомним, в крайнем поединке в Тофик Мусаев на турнире UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer одержал победу единогласным решегием судей над чилийцем Игнасио Бахамондесом. Оба бойца получили бонус от организации в размере 100 тыс. долларов.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хамзат Чимаев отправил более 100 тонн гуманитарной помощи Дагестану
09:43
ММА

Хамзат Чимаев отправил более 100 тонн гуманитарной помощи Дагестану

Чемпион UFC рассматривает спортивную карьеру как инструмент для заработка ради поддержки нуждающихся
Топурия предупредил Трампа перед боем в UFC
7 Апреля 08:12
ММА

Топурия предупредил Трампа перед боем в UFC

Чемпион сделал дерзкое заявление в адрес президента США
Боец UFC пригрозил убить противника-бразильца
6 Апреля 23:46
ММА

Боец UFC пригрозил убить противника-бразильца

Мурзаканов получил неожиданную поддержку из Бразилии
Кто возглавит бакинский кард UFC? - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО
6 Апреля 12:43
ММА

Кто возглавит бакинский кард UFC? - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО

Отсутствие утвержденного главного события оставляет пространство для громких анонсов
Бывший чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал очередной скандал со своим участием
6 Апреля 06:22
ММА

Бывший чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал очередной скандал со своим участием

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й
Самая молодая девушка UFC одержала первую победу нокаутом
5 Апреля 16:46
ММА

Самая молодая девушка UFC одержала первую победу нокаутом

20-летняя Перейра эффектно завершила бой на турнире в Лас-Вегасе

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд