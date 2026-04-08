Рафаэля Физиева выбили из топ-10 рейтинга UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев выбыл из первой десятки рейтинга легковесов UFC.

Как передает İdman.Biz, в обновленном списке организации он занимает 11-е место.

Физиев потерял одну позицию после очередного обновления рейтинга. В то же время бразилец Ренато Мойкано поднялся на 9-ю строчку благодаря победе сабмишеном, удушением со спины, во втором раунде над шотландцем Крисом Данканом на турнире UFC Fight Night: Moicano vs Duncan. При этом еще до нынешнего обновления Мойкано делил 10-е место с Физиевым, а теперь поднялся выше, тогда как другой бразилец Маурисио Руффи опустился с 9-й позиции на 10-ю, а азербайджанец Физиев вылетел за пределы топ-10.

Текущий топ-10 рейтинга легковесов UFC выглядит так: 1. Джастин Гейджи, 2. Арман Царукян, 3. Чарльз Оливейра, 4. Макс Холлоуэй, 5. Бенуа Сен-Дени, 6. Пэдди Пимблетт, 7. Дэн Хукер, 8. Матеуш Гамрот, 9. Ренато Мойкано, 10. Маурисио Руффи. Чемпионом дивизиона является Илия Топурия.

Что касается других азербайджанских легковесов, то в официальный топ-15 UFC ни Назим Садыхов, ни Тофик Мусаев сейчас не входят. Зато в рейтинге авторитетного портала FightMatrix Садыхов занимает 79-е место, а Мусаев идет 30-м.

При этом у Мусаева зафиксирован очень заметный скачок после победы над чилийцем Игнасио Бахамондесом. Если на 1 января 2026 года азербайджанец находился на 83-й позиции FightMatrix, то в недавнем обновлении он поднялся на 30-ю строчку.

Напомним, в крайнем поединке в Тофик Мусаев на турнире UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer одержал победу единогласным решегием судей над чилийцем Игнасио Бахамондесом. Оба бойца получили бонус от организации в размере 100 тыс. долларов.