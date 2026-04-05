Самая молодая девушка UFC одержала первую победу нокаутом

На турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе бразильская спортсменка Элис Перейра одержала первую победу в промоушене.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на, бой завершился во втором раунде нокаутом - Перейра отправила Хейли Коуэн в тяжелый нокдаун мощным ударом колена.

Для 20-летней бразильянки эта победа стала первой в UFC после дебюта в сентябре прошлого года, когда она уступила решением судей Монтсе Рендон.

Перейра является самой молодой женщиной в истории UFC. При этом на региональном уровне большинство своих побед она одержала нокаутами.

Что касается Коуэн, то для 34-летней американки это поражение стало третьим подряд в организации - она по-прежнему не может открыть счет победам в UFC.