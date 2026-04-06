Боец UFC пригрозил убить противника-бразильца

Российский боец UFC Азамат Мурзаканов выступил с резким заявлением в адрес своего следующего соперника Пауло Косты перед предстоящим поединком.

Как сообщает İdman.Biz, бой между спортсменами состоится в ночь на 12 апреля на турнире UFC 327 в Майами. В преддверии встречи Мурзаканов написал в соцсетях: "12 апреля я убью Пауло Косту. Я добьюсь справедливости для всей Бразилии".

После публикации россиянин получил неожиданную поддержку со стороны болельщиков из Бразилии. Многие пользователи социальных сетей начали активно поддерживать бойца, называя его "большим бразильцем, чем Коста".

Мурзаканов также репостнул десятки сообщений с пожеланиями успеха, а одной из самых популярных стала картинка, на которой он изображен в форме сборной Бразилии.

Кроме того, боец заявил, что выйдет на поединок с бразильским флагом, если до боя наберет 100 тысяч подписчиков в соцсетях.