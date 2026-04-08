Хамзат Чимаев отправил более 100 тонн гуманитарной помощи Дагестану

8 Апреля 2026 09:43
Звезда смешанных единоборств Хамзат Чимаев сделал искреннее признание относительно своих приоритетов в спорте. Боец отметил, что его главная мотивация в октагоне связана не столько с погоней за спортивным наследием, сколько с возможностью получать высокие гонорары для оказания помощи тем, кто в ней нуждается.

Как сообщает İdman.Biz, слова спортсмена не разошлись с делом: Чимаев организовал масштабную гуманитарную миссию для жителей Дагестана, серьезно пострадавшего от разрушительных наводнений. В зону бедствия была направлена колонна из семи грузовиков, общая масса груза в которых превысила 100 тонн.

В состав гуманитарного каравана вошли жизненно важные продукты питания и ресурсы. Пострадавшим жителям региона доставили 60 тонн муки, 41 тонну питьевой воды, 36 тонн макаронных изделий, а также более 20 тонн сахара, различных круп, соли и топленого масла. Кроме того, помощь включает в себя 1,5 тонны растительного масла и свыше 10 тонн соков и молока. Чемпион UFC подчеркнул, что использование своих доходов для поддержки людей в сложных жизненных ситуациях остается его фундаментальной целью в профессиональной карьере.

