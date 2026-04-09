Глава UFC опроверг слова Махачева о срыве боя с Топурией

9 Апреля 2026 04:09
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию вокруг возможного боя между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Как сообщает İdman.Biz, глава организации опроверг слова российского бойца о том, что поединок сорвался из-за завышенных финансовых требований со стороны Топурии.

"Это неправда", - заявил Уайт во время стрима на YouTube-канале Эдина Росса.

Напомним, ранее Махачев утверждал, что чемпион в полулегком весе отказался от боя, запросив слишком высокий гонорар.

Отметим, что Махачев идет на серии из 16 побед в UFC и в последнем поединке на турнире UFC 322 победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей.

