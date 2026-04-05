6 Апреля 2026
RU

Бой UFC в Азербайджане может вернуть казахстанского бойца в топ

ММА
Новости
5 Апреля 2026 12:59
30
Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев готовится к важному поединку против американца Чарльза Джонсона.

Как сообщает İdman.Biz, бой ожидается 27 июня в рамках турнира UFC в Баку, что придает противостоянию особое значение для Азербайджана и местных болельщиков.

Российский комментатор ММА Роман Мазуров отметил сильные стороны Алмабаева, подчеркнув его уровень борьбы и грэпплинга. "Сильные стороны Алмабаева все прекрасно знают - это грэпплинг и борьба. У них с Джонсоном есть общий соперник -Алекс Перес. Казахстанец победил его гильотиной в бою, в котором проигрывал, а вот Джонсон уступил Пересу. Параллель не самая очевидная, но ее стоит отметить", - цитирует слова эксперта sports.kz

Кроме того, Мазуров оценил значение предстоящего поединка для карьеры бойца. "Джонсон - это рейтинговый боец. Поэтому победа над ним вернет Алмабаева туда, куда нужно. Очень жаль, что травма помешала ему подраться с Брэндоном Морено - это спутало ему все карты. Сейчас у него бой с крепким соперником, которого нужно побеждать ярко, желательно досрочно. Джонсон не так силен в борьбе, и у Алмабаева хорошие шансы на победу", - отметил комментатор.

Отметим, что проведение турнира UFC в Баку станет значимым событием для азербайджанского спорта и привлечет внимание мировой аудитории ММА.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

