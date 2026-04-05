Мойкано одержал досрочную победу в главном бою UFC Fight Night 272 - ВИДЕО

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 272, главным событием которого стал бой между Ренато Мойкано и Крисом Дунканом.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский легковес сумел закрыть серию из двух поражений, одержав досрочную победу над шотландцем. Поединок завершился во втором раунде.

Мойкано отправил соперника в нокдаун боковым ударом слева, после чего забрал спину и предпринял несколько попыток удушения. В итоге бразилец вышел на залом шеи и вынудил Дункана сигнализировать о сдаче.

Таким образом, Мойкано вернулся на победную серию, успешно выступив в главном бою вечера.