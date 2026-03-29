Асаф Чопуров защитил чемпионский пояс промоушена UAE Warriors

Азербайджанский боец ММА Асаф Чопуров, который, как ожидается, в ближайшее время подпишет контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира UFC, одержал очередную победу.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен успешно защитил чемпионский пояс промоушена UAE Warriors.

Наш соотечественник завершил титульный поединок досрочно, победив бразильского соперника Адриано Рамоса удушающим приемом. Таким образом, А.Чопуров продолжил беспроигрышную серию в профессиональной карьере, доведя свой рекорд до 10 побед без поражений.