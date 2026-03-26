В UFC рассматривали лишение Топурии титула

Руководство UFC рассматривало вариант лишения Илии Топурии чемпионского титула.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting, об этом заявил менеджер временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гэтжи Али Абдель-Азиз. По его словам, такой сценарий мог быть реализован в случае отказа непобежденного испано-грузинского бойца от поединка на одном из ближайших турниров.

Абдель-Азиз отметил, что изначально рассматривался бой между Гэтжи и Арманом Царукяном за неоспоримый титул, однако ситуация изменилась в процессе переговоров. При этом он подчеркнул, что понимает позицию Топурии и его команды, стремящихся получить максимально выгодные условия.

Таким образом, вокруг чемпионского пояса в легком весе сложилась напряженная ситуация, которая может повлиять на дальнейшее развитие дивизиона.