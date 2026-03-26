Назван главный соперник Макгрегора для возвращения

26 Марта 2026 06:10
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести следующий бой против американца Макса Холлоуэя.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Ариэля Хельвани, кандидатура экс-чемпиона в полулегком весе рассматривается как наиболее вероятная для поединка с ирландцем. При этом Хорхе Масвидаль не входит в число возможных соперников.

Ожидается, что возвращение Макгрегора состоится на турнире UFC 330, который пройдет 11 июля в Лас-Вегасе.

Напомним, что ирландец не выходил в октагон с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

Всего в профессиональной карьере Макгрегор одержал 22 победы при шести поражениях.

