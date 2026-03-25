Макгрегор вернулся и уже шумит: "Платите мне!"

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор подтвердил дату своего следующего поединка.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец выступит на турнире UFC 330, который пройдет 11 июля в Лас-Вегасе.

"Слухи правдивы! Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасти этот бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке и скажите: "Бабуль, мы это сделали!" Смотрите и платите мне. Черт возьми, платите мне. Увидимся потом в казино. Мак вас всех любит, у меня есть любовь к вам всем. Это легкая работа. На всю жизнь и вечность — это Макгрегор! Эй, Paramount, скоро увидимся!", - написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Отметим, что возвращение ирландца станет одним из самых ожидаемых событий в мире смешанных единоборств.