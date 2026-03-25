Макгрегор готовится к сенсационному возвращению в октагон

25 Марта 2026 13:42
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон после продолжительного перерыва.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Ариэля Хельвани, известный боец примет участие в турнире, приуроченном к Международной неделе боев.

По данным источника, наиболее вероятным соперником ирландской звезды станет экс-чемпион полулегкого веса Макс Холлоуэй. Оба бойца известны зрелищным стилем ведения поединков и способностью завершать бои досрочно.

Болельщики уже рассматривают потенциальное противостояние Макгрегора и Холлоуэя как одного из главных кандидатов на звание "Бой года". Поединок двух харизматичных спортсменов с богатым опытом выступлений на высшем уровне обещает стать одним из самых кассовых событий сезона.

Вместе с тем часть фанатов выражает осторожность, вспоминая предыдущие случаи, когда анонсированные бои с участием Макгрегора отменялись или переносились по различным причинам. Официальное подтверждение даты, места проведения и состава участников турнира ожидается от пресс-службы UFC.

Международная неделя боев - ежегодное мероприятие UFC, традиционно проводимое в начале июля в Лас-Вегасе и включающее серию поединков с участием топовых атлетов организации.

