24 Марта 2026
RU

Азербайджанскому бойцу сменили соперника перед защитой чемпионского титула

ММА
Новости
24 Марта 2026 14:53
8
У азербайджанского бойца ММА Асафа Чопурова сменился соперник по защите чемпионского пояса UAE Warriors в легчайшем весе.

Как сообщает İdman.Biz, изначально в афише турнира UAE Warriors 69 соперником Чопурова значился австралиец Рис Макларен. Однако в обновленной информации промоушена новым претендентом указан бразилец Адриано Рамос.

Стоит отметить, что турнир состоится 28 марта в Аль-Айне на арене ADNEC Centre.

Рамосу 34 года. Бразильский боец, известный под прозвищем Adrianinho, имеет рекорд 14-6. Девять побед он одержал нокаутом или техническим нокаутом, что делает его опасным соперником в стойке. Для него этот поединок станет первым титульным шансом в UAE Warriors.

Добавим, что несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке в связи с военными действиями в Иране, турнир по-прежнему остается в официальном календаре и должен пройти в запланированные сроки. Информации об отмене или переносе турнира не поступало.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

