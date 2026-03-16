Букмекеры не верят в Тофика Мусаева в бою против Игнасио Бахамондеса – ОБЗОР İDMAN.BİZ

16 Марта 2026 17:47
Букмекеры не верят в Тофика Мусаева в бою против Игнасио Бахамондеса – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Перед поединком Тофика Мусаева и Игнасио Бахамондеса, который состоится 28 марта на турнире UFC Fight Night в Сиэтле, букмекерские прогнозы и оценки ММА-сообщества складываются в пользу представителя Чили.

Как передает İdman.Biz, по усредненным данным букмекерских контор Бахамондес идет фаворитом с коэффициентом около -215, тогда как на победу Мусаева дают примерно +185.

Если перевести эти значения в условную вероятность, то рынок оценивает шансы чилийца примерно в 68 процентов, а азербайджанского бойца примерно в 35 процентов. При этом на открытии линии разрыв был немного меньше, но в последние дни котировки немного сместились в сторону Бахамондеса примерно на 2-3 процента.

Похожая картина наблюдается и в пользовательских прогнозах на ММА-платформе Tapology. Там около 92 процентов прогнозов отданы Бахамондесу и только 8 процентов Мусаеву. Такой расклад во многом объясняется тем, что у чилийца больше опыта именно в UFC, тогда как для Мусаева это только второй бой в промоушене.

Еще одним фактором считается преимущество Бахамондеса в габаритах. Рост чилийского бойца составляет примерно 191 сантиметр против примерно 175 сантиметров у Мусаева. Размах рук также заметно больше: около 192 сантиметров против примерно 175 сантиметров у азербайджанского спортсмена.

Тем не менее аналитики отмечают, что Мусаев остается очень опасным соперником. Азербайджанский боец известен своей нокаутирующей мощью, поэтому один точный удар может полностью изменить ход поединка, несмотря на статус андердога.

Напомним, Тофик Мусаев провел свой первый поединок в UFC в июне прошлого года на турнире в Баку, где проиграл в первом раунде кыргызу Мыктыбеку Оролбаю. Бахамондес свой последний бой в UFC также провел в Баку, где проиграл единогласным решением судей другому азербайджанскому бойцу Рафаэлю Физиеву.

