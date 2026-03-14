Непобежденный чемпион рассказал о причинах паузы в UFC

Непобежденный чемпион UFC в легком весе Илия Топурия впервые прокомментировал развод и признался, что личные проблемы стали причиной его временного ухода из спорта. Боец назвал расставание с супругой огромным разочарованием, которое не позволило ему вовремя провести защиту титула.

Как сообщает İdman.Biz, из-за паузы в выступлениях 29-летнего спортсмена руководство промоушена было вынуждено разыграть временный пояс. В поединке за этот титул американец Джастин Гейджи одержал победу над Пэдди Пимблеттом.

Топурия отметил: "Никто не хотел разрушать семью, особенно когда в доме растет маленькая дочь". Ожидается, что возвращение чемпиона и его объединительный бой против Джастина Гейджи состоится в США на турнире, который планируют провести на территории Белого дома.