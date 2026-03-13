Хамзат Чимаев узнал дату и соперника для защиты титула

UFC официально утвердил расписание на май, включив в него первую защиту чемпионского пояса Хамзата Чимаева в среднем весе.

Как сообщает Idman.Biz, непобежденный боец с рекордом 15-0 встретится с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328, который пройдет 10 мая в Нью-Джерси. Стрикленд получил статус претендента после недавней победы над Энтони Эрнандесом и считается одним из самых выносливых боксеров дивизиона. Этот поединок станет первым случаем в карьере Чимаева, когда он выйдет в октагон в статусе действующего чемпиона для защиты своего титула.

Программа турнира также включает противостояние в тяжелом весе между Александром Волковым и Вальдо Кортесом-Акостой из Доминиканской Республики. Соперник российского бойца ведет серию из трех побед нокаутами и представляет серьезную угрозу в стойке. Победа над Кортесом-Акостой должна приблизить Волкова к возможности побороться за чемпионский титул в тяжелой весовой категории. Оба поединка официально подтверждены руководством промоушена и станут частью главного карда мероприятия.