Тофик Мусаев избран вице-президентом Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана - ФОТО

7 Декабря 2025 00:45
19
6 декабря состоялось общее собрание Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, прошедшем в административном здании Министерства молодежи и спорта, в соответствии с повесткой дня путем голосования была утверждена новая редакция Устава Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана.

Также были утверждены отчет о проделанной работе Федерации в 2025 году, спортивные итоги и другие вопросы, вынесенные на обсуждение.

После этого были внесены изменения в состав Правления Федерации. По итогам голосования Тофик Мусаев был избран вице-президентом организации. В своем выступлении он поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для развития этого вида спорта.

Президент Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана Азад Аскеров отметил важность совместной работы для дальнейшего развития организации.

В завершение мероприятия министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выступил с речью, поздравил обновленное руководство Федерации и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

