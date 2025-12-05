5 Декабря 2025
RU

Дуров может стать угловым Хамзата Чимаева в следующем бою

MMA
Новости
5 Декабря 2025 09:24
8
Дуров может стать угловым Хамзата Чимаева в следующем бою

Предприниматель в сфере информационных технологий и основатель мессенджера "Телеграм" Павел Дуров принял приглашение непобежденного 31-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева быть его угловым в следующем бою.

"Это будет для меня честью", - написал Дуров на личной странице в социальной сети X.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

В своем последнем бою Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319, который прошел в августе.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Макгрегор встретился с Майком Тайсоном: бойцов объединяют 63 нокаута
4 Декабря 07:31
MMA

Макгрегор встретился с Майком Тайсоном: бойцов объединяют 63 нокаута

Звезды единоборств пообщались и поделились фото в соцсетях
Том Аспиналл - о сроках возвращения: "Не знаю, мне запретили тренироваться"
3 Декабря 06:17
MMA

Том Аспиналл - о сроках возвращения: "Не знаю, мне запретили тренироваться"

Том имеет на своем счету 15 побед, три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся
Боец UFC: "Каждый, у кого есть глаза, видит, что Месси играет интереснее Роналду"
1 Декабря 20:12
MMA

Боец UFC: "Каждый, у кого есть глаза, видит, что Месси играет интереснее Роналду"

Пимблетт объяснил, почему выбирает аргентинскую звезду
“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 15:14
MMA

“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Французский легковес настроен на досрочную победу на UFC 323
Майкл Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме
1 Декабря 09:25
MMA

Майкл Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме

Американец утверждает, что готовится к поединку в июне
Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана
30 Ноября 21:20
MMA

Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана

Тому диагностировали орбитальную травму мягких тканей

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста