Дуров может стать угловым Хамзата Чимаева в следующем бою

Предприниматель в сфере информационных технологий и основатель мессенджера "Телеграм" Павел Дуров принял приглашение непобежденного 31-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева быть его угловым в следующем бою.

"Это будет для меня честью", - написал Дуров на личной странице в социальной сети X.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

В своем последнем бою Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319, который прошел в августе.

