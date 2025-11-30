30 Ноября 2025
Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана

30 Ноября 2025 21:20
Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжелом весе англичанин Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза в бою с представителем Франции Сирилем Ганом.

Согласно имеющейся информации, Тому диагностировали орбитальную травму мягких тканей, повреждение сухожильно-трохлеарного механизма верхней косой мышцы глаза, стойкую диплопию и минимально смещенный перелом медиальной стенки правой глазницы.

В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014 года, а в сильнейшую организацию в мире он перешел в 2020 году. Том имеет на своем счету 15 побед, три поражения, и один бой был признан несостоявшимся.

