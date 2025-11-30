Назим Садыхов: "Готов сейчас больше чем когда-либо"

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов поделился настроем перед предстоящим боем против французского легковеса Фареса Зиана, который состоится 6 декабря в Лас-Вегасе, сообщает İdman.Biz.

По словам Садыхова, подготовка проходит по плану, и он выходит на бой в лучшей форме. "Официально неделя боев. Готов сейчас больше чем когда-либо", - написал в социальных сетях боец.

Поединок обещает быть напряженным, учитывая стиль обоих бойцов и важность результата для их позиций в легком дивизионе. Садыхов намерен продемонстрировать яркое выступление и добиться очередной победы в UFC.

İdman.Biz