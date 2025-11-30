30 Ноября 2025
RU

Назим Садыхов: "Готов сейчас больше чем когда-либо"

MMA
Новости
30 Ноября 2025 11:15
10
Назим Садыхов: "Готов сейчас больше чем когда-либо"

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов поделился настроем перед предстоящим боем против французского легковеса Фареса Зиана, который состоится 6 декабря в Лас-Вегасе, сообщает İdman.Biz.

По словам Садыхова, подготовка проходит по плану, и он выходит на бой в лучшей форме. "Официально неделя боев. Готов сейчас больше чем когда-либо", - написал в социальных сетях боец.

Поединок обещает быть напряженным, учитывая стиль обоих бойцов и важность результата для их позиций в легком дивизионе. Садыхов намерен продемонстрировать яркое выступление и добиться очередной победы в UFC.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Макгрегор подал в суд на телеканал Sky News
08:28
MMA

Макгрегор подал в суд на телеканал Sky News

Представители Макгрегора настаивают на том, что репортер телеканала назвал Конора насильником
"Вы получите фейерверки" - Тони Фергюсон заявил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме
05:23
MMA

"Вы получите фейерверки" - Тони Фергюсон заявил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме

Тони не против и схватки с Конором
Официальный аккаунт UFC анонсировал бой Холлоуэй-Оливейра - ФОТО
03:20
MMA

Официальный аккаунт UFC анонсировал бой Холлоуэй-Оливейра - ФОТО

А потом удалил этот пост
Гэтжи о бое с Пимблеттом: "Я один из лучших и самых зрелищных бойцов этого поколения"
29 Ноября 04:09
MMA

Гэтжи о бое с Пимблеттом: "Я один из лучших и самых зрелищных бойцов этого поколения"

Американец готов доказать свой статус в титульном поединке UFC 324
Конор Макгрегор отреагировал на анонс титульного боя UFC Пимблетт - Гэтжи
28 Ноября 14:48
MMA

Конор Макгрегор отреагировал на анонс титульного боя UFC Пимблетт - Гэтжи

Бывший двойной чемпион UFC написал в социальной сети X
Илия Топурия сделал заявление о своей дальнейшей карьере в UFC
28 Ноября 03:48
MMA

Илия Топурия сделал заявление о своей дальнейшей карьере в UFC

В своем рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027