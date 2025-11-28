Конор Макгрегор отреагировал на анонс титульного боя UFC Пимблетт - Гэтжи

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулегком (до 66 кг) и легком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался по поводу анонса титульного боя в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гэтжи, сообщает İdman.Biz.

"Давай, Пэдди", - написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

Напомним, на счету Гэтжи 31 бой в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел пять поражений.

В свою очередь, Пимблетт провел 26 боев в MMA, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения.

İdman.Biz