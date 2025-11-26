Хабиб о Макгрегоре: "Ты всегда будешь пытаться очернить мое имя после той ночи"

Бывший чемпион UFC и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов ответил на жесткие обвинения Конора Макгрегора, который ранее обвинил россиянина во лжи и лицемерии из-за продажи цифровых папах на аукционе в мессенджере Телеграм.

Ирландец утверждал, что Хабиб использовал имя покойного отца и культуру Дагестана ради финансовой выгоды. Нурмагомедов не стал молчать и опубликовал резкое обращение в социальной сети Х.

"Ты абсолютный лжец. Ты всегда будешь пытаться очернить мое имя после той ночи, когда тебя уничтожили, но тебе это никогда не удастся. Да, хорошие парни так не поступают. Они не создают эксклюзивные цифровые подарки с реальной ценностью, которыми можно поделиться с друзьями и семьей. Подарки в виде папахи, головного убора, символизирующего традиции и культуру народа Дагестана. Традиции и культура, которые медленно входят в этот мир, нравится тебе это или нет. Подарки, которые можно найти исключительно в Телеграме, лучшем мессенджере в мире", - написал Нурмагомедов.

Скандал вокруг цифровых папах продолжает набирать обороты, а перепалка двух бывших соперников вновь оказалась в центре внимания фанатов UFC.

İdman.Biz