Telegram продал папахи Хабиба Нурмагомедова на более чем 4 млн долларов

Мессенджер Telegram, возглавляемый предпринимателем Павлом Дуровым, выручил более $ 4 299 938 на продаже папах члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает İdman.Biz.

На аукционе было продано 29 тысяч папах по средней цене в 10 100 "звезд". Стоимость одной "звезды" - $0,0126-$0,0253.

37-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, в 2012-м провел первый бой в UFC. В 2018 году стал чемпионом организации в легком весе (до 70 кг), после чего провел три защиты и в 2020-м завершил карьеру.

İdman.Biz