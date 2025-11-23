Хамзат Чимаев и Иан Гарри устроили потасовку за кулисами турнира в Катаре - ВИДЕО

В социальных сетях появилось видео, на котором чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев толкает ирландского бойца Иана Гарри и эмоционально обращается к нему.

Как сообщает İdman.biz, инцидент произошел за кулисами турнира UFC Fight Night 265 в Дохе.

Позже Чимаев прокомментировал произошедшее. "Не бей никого сзади. Он подошел и начал хлопать меня по спине. Если хочешь проявить уважение, прикоснись к человеку с уважением. Он пришел туда похайпить. Пытается быть Конором, но никогда им не будет", - сказал чемпион в интервью Athlon Sports.

Конфликт стал продолжением напряжения между бойцами после победы Гарри над Белалом Мухаммадом на прошедшем турнире.

