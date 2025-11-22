24 Ноября 2025
Дэйна Уайт признал, что у российского блогера есть контракт с UFC

22 Ноября 2025 08:19
Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) официально связан контрактом с промоушеном, сообщает İdman.Biz.

В беседе с журналистом Гудманом Уайт заявил, что у Хасбика есть действующее лицензионное соглашение с UFC: "На самом деле, да. У него с нами лицензионное соглашение", - отметил Уайт.

Журналист уточнил, получает ли Хасбик деньги за популяризацию UFC, на что президент промоушена ответил утвердительно: "Да, да. Он любит приходить на наши бои, особенно когда выступали Хабиб, Ислам или Умар. Он большой поклонник всех этих ребят. Мне нравится иметь возможность приглашать его на турниры и заботиться о его комфорте".

İdman.Biz

