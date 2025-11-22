Макгрегору дали совет, как просить прощения у Хабиба

Американский комментатор UFC Джо Роган высказался о возможном примирении между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, сообщает İdman.Biz.

Напомним, в 2018 году перед титульным боем в легком весе Макгрегор неоднократно оскорблял российского чемпиона, что привело к одному из самых напряженных конфликтов в истории UFC.

Роган заявил, что любые извинения со стороны ирландца должны быть максимально искренними:

"Если Конор захочет попросить прощения у Хабиба, это должно произойти в частном порядке. И ты должен быть абсолютно серьезен, чувак. Ты должен убедить Хабиба в серьезности своих намерений. Потому что Хабиб не играет в эту игру. Он не будет говорить дерьмо ради продажи боя", - сказал Роган в эфире своего подкаста.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил чемпионский пояс UFC.

İdman.Biz