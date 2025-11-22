Дуров объявил о продаже папах Хабиба Нурмагомедова на аукционе в Telegram

Павел Дуров сообщил, что фирменные папахи бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова будут выставлены на аукцион в мессенджере Telegram, сообщает İdman.Biz.

"Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram завтра в полдень, коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение", - написал Дуров в своем канале.

Напомним, что Telegram ранее запустил функцию проведения аукционов для цифровых подарков и предметов внутри приложения.

В конце октября Павел Дуров посетил турнир UFC 321, где встретился с Хабибом и сделал совместное фото, что вызвало большой резонанс в сети.

İdman.Biz