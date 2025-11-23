24 Ноября 2025
Иан Гарри жестко высказался о поведении Чимаева

23 Ноября 2025 12:04
Иан Гарри жестко высказался о поведении Чимаева

Боец UFC Иан Гарри подробно прокомментировал конфликт с чемпионом среднего дивизиона Хамзатoм Чимаевым, возникший после турнира UFC Qatar. Ирландец считает, что поведение соперника было недостойным статуса чемпиона, сообщает İdman.Biz.

По словам Гарри, ситуация началась после того, как он поздравил Армана Царукяна с победой и подошел к Чимаеву, чтобы поинтересоваться его возвращением. "Я спросил, когда он вернется. Он ответил: "В любое время". Я просто похлопал его по спине и сказал: "Окей", - рассказал Гарри.

Далее, по словам ирландца, ситуация резко изменилась: "Между нами встал охранник. Мы общались нормально, не было никаких признаков конфликта. И тут начинается это детское поведение: "Иди на хер, брат". Он пытается толкнуть меня".

Гарри отметил, что попытался призвать Чимаева к спокойствию: "Я сказал ему: "Ты должен вести себя как чемпион. А ты ребенок. Твой друг выиграл, но тебе мало внимания".

После этого боец высказался еще жестче: "Честно? Это энергия маленького члена. Он хочет показать миру, какой он крутой и жесткий. Ты чемпион мира. Никому не нужно это видеть. У тебя проблемы с гневом. Будь мужчиной".

В завершение Гарри пообещал, что рано или поздно доберется до Чимаева: "Однажды я его поймаю, хоть он и полезет мне в ноги".

