24 Ноября 2025
RU

Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго

MMA
Новости
23 Ноября 2025 19:50
32
Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго

Американский боец ММА Айзек Джонсон скончался в возрасте 31 года после выступления на турнире по тайскому боксу Matador Fighter Challenge в Чикаго (США). Спортсмен потерял сознание в конце заключительного, третьего раунда боя в тяжелом весе, в пятницу вечером, после чего был госпитализирован. Спасти спортсмена не удалось. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

Джонсона доставили в больницу примерно в 20:38. По информации издания, он скончался в субботу в 00:01 по местному времени. Полиция начала расследование обстоятельств смерти, назначена аутопсия.

"Надеялся, что мне никогда не придется это публиковать. Вчера вечером один из бойцов нашего турнира, Айзек Джонсон, потерял сознание в конце боя. Находившийся на месте медицинский персонал оказал ему первую помощь, после чего его доставили в больницу. Сегодня мне сообщили, что он скончался. У меня нет слов, чтобы выразить то, что я сейчас чувствую. Могу лишь выразить глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде. Мы узнаем больше, когда будет опубликован медицинский отчет", — приводит слова организатора мероприятия Джо Гойиты газета.

