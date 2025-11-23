24 Ноября 2025
Белал Мухаммад отреагировал на поражение от Иана Гарри

MMA
Новости
23 Ноября 2025 13:24
52
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад прокомментировал поражение от ирландца Иана Гарри на турнире UFC Fight Night 264, прошедшем в Дохе. Американский боец уступил единогласным решением судей после трех раундов, сообщает İdman.Biz.

В своем обращении в социальных сетях Мухаммад поблагодарил всех, кто поддерживал его во время подготовки и после поединка. "Мы не смогли этого сделать. Спасибо за воспоминания, Доха. Спасибо моей команде, семье и друзьям, которые поддерживают меня несмотря ни на что. Спасибо всем, кто со мной. Слава Всевышнему за все, я благословлен быть здесь. Нам есть над чем работать", - написал Мухаммад.

Гарри благодаря этой победе продолжил подъем в рейтингах полусреднего дивизиона UFC, в то время как Мухаммад намерен пересмотреть подготовку и вернуться сильнее.

Отметим, что Белал Мухаммад был звездным гостем в Баку на турнире UFC .

İdman.Biz

