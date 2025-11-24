24 Ноября 2025
RU

Ислам Махачев назвал возможных претендентов на следующий бой

MMA
Новости
24 Ноября 2025 11:52
47
Ислам Махачев назвал возможных претендентов на следующий бой

Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев высказался о следующем сопернике, сообщает İdman.Biz.

"На моем турнире дрались двое ребят Карлос Пратес и Майкл Моралес, оба выиграли бои досрочно, оба молодые, хорошо заканчивают бои… У нас сейчас дивизион, я думаю, самый активный, самый молодой. Вчера был хороший бой, бывший чемпион Белал Мухаммад дрался с молодым парнем Ианом Гарри. Думаю, у нас сейчас есть минимум три-четыре претендента. И в ближайшее время, недели две, будет ясно, кто будет следующим претендентом", - сказал Махачев на пресс-конференции.

Отметим, что Ислам Махачев возглавил список лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сместив обладателя титула в легком весе (до 70 кг) Илию Топурию.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Telegram продал папахи Хабиба Нурмагомедова на более чем 4 млн долларов
14:28
MMA

Telegram продал папахи Хабиба Нурмагомедова на более чем 4 млн долларов

На аукционе было продано 29 тысяч папах

Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго
23 Ноября 19:50
MMA

Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго

Ему был 31 год
Белал Мухаммад отреагировал на поражение от Иана Гарри
23 Ноября 13:24
MMA

Белал Мухаммад отреагировал на поражение от Иана Гарри

Бывший чемпион поблагодарил команду и болельщиков, отметив, что продолжит работать над ошибками

Иан Гарри жестко высказался о поведении Чимаева
23 Ноября 12:04
MMA

Иан Гарри жестко высказался о поведении Чимаева

Ирландец назвал реакцию чемпиона "энергией маленького человека" и раскрыл детали конфликта

Хамзат Чимаев и Иан Гарри устроили потасовку за кулисами турнира в Катаре - ВИДЕО
23 Ноября 10:47
MMA

Хамзат Чимаев и Иан Гарри устроили потасовку за кулисами турнира в Катаре - ВИДЕО

Инцидент произошел после победы Гарри над Белалом Мухаммадом

Фарман Гасанов одолел бойца из Узбекистана на турнире в США - ВИДЕО
22 Ноября 23:00
MMA

Фарман Гасанов одолел бойца из Узбекистана на турнире в США - ВИДЕО

Рекорд Гасанова - 4 победы, 0 поражений

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место