Ислам Махачев назвал возможных претендентов на следующий бой

Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев высказался о следующем сопернике, сообщает İdman.Biz.

"На моем турнире дрались двое ребят Карлос Пратес и Майкл Моралес, оба выиграли бои досрочно, оба молодые, хорошо заканчивают бои… У нас сейчас дивизион, я думаю, самый активный, самый молодой. Вчера был хороший бой, бывший чемпион Белал Мухаммад дрался с молодым парнем Ианом Гарри. Думаю, у нас сейчас есть минимум три-четыре претендента. И в ближайшее время, недели две, будет ясно, кто будет следующим претендентом", - сказал Махачев на пресс-конференции.

Отметим, что Ислам Махачев возглавил список лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сместив обладателя титула в легком весе (до 70 кг) Илию Топурию.

İdman.Biz