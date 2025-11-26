26 Ноября 2025
RU

Джон Джонс высказался насчет возможного поединка с Алексом Перейрой

MMA
Новости
26 Ноября 2025 00:36
24
Джон Джонс высказался насчет возможного поединка с Алексом Перейрой

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжелой и полутяжелой весовой категории американец Джон Джонс высказался насчет возможного поединка с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

"Это немного не в моих силах. Я набираю форму, подтянут и полностью готов к тренировочному лагерю. Думаю, время покажет. В любом случае жизнь прекрасна", — приводит слова Джонса İdman.Biz со ссылкой на портал Sportskeeda.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ислам Махачев показал свои навыки в гольфе - ВИДЕО
25 Ноября 15:57
MMA

Ислам Махачев показал свои навыки в гольфе - ВИДЕО

Чемпион UFC в полусреднем весе поделился видео с успешным ударом драйвером
Легенда UFC приобрел квартиру в Грозном
25 Ноября 05:19
MMA

Легенда UFC приобрел квартиру в Грозном

Джон Джонс оформил недвижимость при помощи организатора ALF Reality
Конор Макгрегор рассказал о встрече с Иисусом
24 Ноября 20:29
MMA

Конор Макгрегор рассказал о встрече с Иисусом

Бывший чемпион UFC рассказал, что лечение с ибогаином помогло ему справиться с травмами и "спасло жизнь"
Telegram продал папахи Хабиба Нурмагомедова на более чем 4 млн долларов
24 Ноября 14:28
MMA

Telegram продал папахи Хабиба Нурмагомедова на более чем 4 млн долларов

На аукционе было продано 29 тысяч папах

Ислам Махачев назвал возможных претендентов на следующий бой
24 Ноября 11:52
MMA

Ислам Махачев назвал возможных претендентов на следующий бой

Чемпион UFC в полусреднем весе высказался о следующем сопернике
Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго
23 Ноября 19:50
MMA

Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго

Ему был 31 год

Самое читаемое

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"