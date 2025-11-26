Джон Джонс высказался насчет возможного поединка с Алексом Перейрой

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжелой и полутяжелой весовой категории американец Джон Джонс высказался насчет возможного поединка с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

"Это немного не в моих силах. Я набираю форму, подтянут и полностью готов к тренировочному лагерю. Думаю, время покажет. В любом случае жизнь прекрасна", — приводит слова Джонса İdman.Biz со ссылкой на портал Sportskeeda.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

İdman.Biz