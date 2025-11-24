Конор Макгрегор рассказал о встрече с Иисусом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о прохождении курса терапии в мексиканской клинике.

Как сообщает İdman.Biz, ирландец вернулся в социальные сети и рассказал, что прошел лечение с использованием ибогаина, психоделического препарата, применяемого для работы с психологическими травмами.

По словам бойца, терапию проводила группа специалистов из Стэнфордского университета. Макгрегор заявил, что увиденное произвело на него сильнейшее впечатление: "Это было невероятно, очень интенсивно, открыло мне глаза. Мне показали, какой могла бы быть моя смерть и как это повлияло бы на моих детей".

Спортсмен описал пережитые видения, утверждая, что к нему пришел Бог в образе Святой Троицы: "Иисус сошел с белых мраморных ступеней рая и увенчал меня короной. Я был спасен".

Макгрегор находился под воздействием препарата 36 часов, после чего, по его словам, "проснулся собой". Ирландец поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что лечение спасло ему жизнь.

Макгрегор продолжает отбывать дисквалификацию сроком 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

İdman.Biz