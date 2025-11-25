Ислам Махачев показал свои навыки в гольфе - ВИДЕО

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) Ислам Махачев выложил в социальных сетях видеоролик, на котором запечатлена его игра в гольф.

Как сообщает İdman.Biz, Махачев нанес успешный удар клюшкой "драйвером", предназначенной для начального удара в гольфе.

Отметим, что Ислам Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в легком весе (до 70 кг), одолев бразильца Чарльза Оливейру, после чего провел четыре защиты. Всего на его счету 28 побед и одно поражение. В своем последнем поединке он победил австралийца Джека Делла Маддалену, завоевав чемпионство в полусреднем весе.

İdman.Biz