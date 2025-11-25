25 Ноября 2025
RU

Ислам Махачев показал свои навыки в гольфе - ВИДЕО

MMA
Новости
25 Ноября 2025 15:57
17
Ислам Махачев показал свои навыки в гольфе - ВИДЕО

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) Ислам Махачев выложил в социальных сетях видеоролик, на котором запечатлена его игра в гольф.

Как сообщает İdman.Biz, Махачев нанес успешный удар клюшкой "драйвером", предназначенной для начального удара в гольфе.

Отметим, что Ислам Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в легком весе (до 70 кг), одолев бразильца Чарльза Оливейру, после чего провел четыре защиты. Всего на его счету 28 побед и одно поражение. В своем последнем поединке он победил австралийца Джека Делла Маддалену, завоевав чемпионство в полусреднем весе.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Легенда UFC приобрел квартиру в Грозном
05:19
MMA

Легенда UFC приобрел квартиру в Грозном

Джон Джонс оформил недвижимость при помощи организатора ALF Reality
Конор Макгрегор рассказал о встрече с Иисусом
24 Ноября 20:29
MMA

Конор Макгрегор рассказал о встрече с Иисусом

Бывший чемпион UFC рассказал, что лечение с ибогаином помогло ему справиться с травмами и "спасло жизнь"
Telegram продал папахи Хабиба Нурмагомедова на более чем 4 млн долларов
24 Ноября 14:28
MMA

Telegram продал папахи Хабиба Нурмагомедова на более чем 4 млн долларов

На аукционе было продано 29 тысяч папах

Ислам Махачев назвал возможных претендентов на следующий бой
24 Ноября 11:52
MMA

Ислам Махачев назвал возможных претендентов на следующий бой

Чемпион UFC в полусреднем весе высказался о следующем сопернике
Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго
23 Ноября 19:50
MMA

Боец ММА Айзек Джонсон скончался после боя в Чикаго

Ему был 31 год
Белал Мухаммад отреагировал на поражение от Иана Гарри
23 Ноября 13:24
MMA

Белал Мухаммад отреагировал на поражение от Иана Гарри

Бывший чемпион поблагодарил команду и болельщиков, отметив, что продолжит работать над ошибками

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается