27 Ноября 2025
Макгрегор обвинил Хабиба во лжи и лицемерии из-за продажи своих папах в "Телеграме"

26 Ноября 2025 18:59
Бывший двойной чемпион UFC в категориях до 66 и до 70 килограммов Конор Макгрегор обвинил Хабиба Нурмагомедова во лжи и лицемерии после того, как россиянин выставил свои папахи в виде цифровых NFT на аукционе в мессенджере Телеграм.

Как сообщает İdman.Biz, в своем сообщении в социальной сети Х ирландец резко высказался о действиях бывшего соперника, заявив, что тот использовал имя покойного отца и культуру Дагестана ради быстрой прибыли.

"Не может быть, чтобы хороший парень Хабиб использовал имя своего покойного отца, а также культуру Дагестана, чтобы обмануть своих фанатов и быстро продать онлайн кучу цифровых NFT, а затем удалить весь контент после их продажи, оставив своих поклонников без денег? Хороший парень просто не может так поступить", - написал Макгрегор.

Спортсмены ранее провели один из самых обсуждаемых боев в истории UFC, и их противостояние продолжает вызывать внимание болельщиков даже спустя годы.

İdman.Biz

