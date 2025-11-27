"КроКоп" получит за бой с Емельяненко не менее одного миллиона долларов - СМИ

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что хорватский ветеран смешанных единоборств Мирко "КроКоп" Филипович заработает не меньше $ 1 млн за боксерский поединок с россиянином Федором Емельяненко.

"КроКоп" против Емельяненко – это само по себе уже бренд, а за бренд надо платить. Я думаю, что минимум $ 1 млн "КроКоп" получит", — приводит слова Гаджиева İdman.Biz со ссылкой на издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Филипович уже встречался с Емельяненко в ринге. Поединок бойцов состоялся на турнире Pride в 2005 году и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

İdman.Biz