Илия Топурия не выйдет в октагон до весны 2026 года

Чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия не выступит раньше весны 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанского журналиста Альваро Колменейро.

"Все сильно изменилось. Были ситуации личного характера… Вы будете удивлены тем, что произойдет в легком весе. Я могу подтвердить, что Илия не будет драться в январе. Февраль? Сильно сомневаюсь. Если вы спросите меня, думаю, Илия подерется весной", - приводит слова Колменейро ресурс Championship Rounds.

Отметим, что 28-летний боец грузинского происхождения выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулегком весе (до 65 кг), после чего провел одну защиту. В 2025-м завоевал титул в легком весе.

İdman.Biz