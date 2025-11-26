27 Ноября 2025
Тони Фергюсон: "В прайме я бы надрал Махачеву задницу"

Тони Фергюсон: "В прайме я бы надрал Махачеву задницу"

Экс-боец UFC Тони Фергюсон заявил, что в своей лучшей форме смог бы победить чемпиона полусреднего веса Ислама Махачева, сообщает İdman.Biz.

По словам американца, он всегда считал Махачева сильным и дисциплинированным спортсменом, но уверен, что в период своего пика был бы сильнее.

"Мне казалось, Ислам был одним из тех парней, которые всегда тренировали Хабиба. Это напоминало ситуацию с Алджамейном Стерлингом и Мерабом Двалишвили. Когда Алджо ушел, Мераб наконец-то раскрылся. То же самое с Хабибом и Исламом. Я всегда считал Ислама более подготовленным спортсменом, делающим свое дело. Но в расцвете сил я надрал бы ему задницу", - сказал Фергюсон.

Высказывание ветерана вновь вызвало активное обсуждение среди фанатов ММА, учитывая статус и успехи Махачева за последние годы.

