Бой между Гэтжи и Пимблеттом может состояться на турнире UFC 324

Авторитетный испанский журналист Eurosport Альваро Кольменеро рассказал, бой между какими топовыми легковесами состоится на турнире UFC 324, сообщает İdman.Biz.

"Многочисленные источники сообщили мне, что на турнире UFC 324 состоится поединок между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом. Мое мнение таково, что это будет главным событием турнира.

Моя интерпретация такова, что победитель этого боя встретится с Илией весной/летом, если только Топурия не проведет бой с Исламом Махачевым в Белом доме или на Международной неделе боев», — приводит слова Кольменеро аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

İdman.Biz