29 Ноября 2025
RU

Гэтжи о бое с Пимблеттом: "Я один из лучших и самых зрелищных бойцов этого поколения"

MMA
Новости
29 Ноября 2025 04:09
10
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи прокомментировал предстоящий бой с Пэдди Пимблеттом. В своих социальных сетях американец заявил, что намерен в очередной раз подтвердить свою элитность и зрелищность, передает İdman.Biz.

"Идеальный партнер по танцу для еще одной незабываемой ночи, чтобы снова доказать, что я один из лучших и самых зрелищных бойцов этого поколения", - написал Гэтжи.

Ранее UFC официально объявил, что Гэтжи встретится с британцем Пимблеттом в главном бою турнира UFC 324, который пройдет 24 января 2026 года в Лас Вегасе. Поединок состоится за временный титул в легком весе.

İdman.Biz

Тэги:

