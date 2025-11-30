"Вы получите фейерверки" - Тони Фергюсон заявил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме

41-летний временный обладатель титула Misfits Boxing в среднем весе американец Тони Фергюсон вновь выразил желание провести поединок с 37-летним членом Зала славы UFC, а также бывшим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC в Белом доме, который планируется провести 14 июня 2026 года.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал MMA Mania.

"Есть два человека, с которыми я хочу подраться: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это вызвало бы огромный ажиотаж. Если вы поставите меня против Хабиба на турнире в Белом доме — гарантирую, вы получите фейерверки. Шестой раунд между Хабибом и Тони, давайте сделаем это", — заявил Фергюсон.

İdman.Biz