30 Ноября 2025
Чемпион UFC отправил в нокаут звезду Karate Combat - ВИДЕО

MMA
Новости
30 Ноября 2025 14:17
15
В сети появилось видео, на котором чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра нокаутирует бойца в тренировочном зале во время спарринга.

Как сообщает İdman.Biz, ролик опубликовал аккаунт Happy Punch в социальной сети Х, сопроводив его подписью: "Боец только что бросил вызов Алексу Перейре в зале и был нокаутирован".

Соперником Перейры, как отмечают медиа, стал один из известных представителей Karate Combat, который согласился провести тренировочный поединок с действующим чемпионом UFC - и жестоко поплатился.

Напомним, что 5 октября Перейра техническим нокаутом победил Магомеда Анкалаева и вернул себе чемпионский пояс в главном бою турнира UFC 320 в Лас-Вегасе. На счету 38-летнего бразильца 13 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.

İdman.Biz

