4 Декабря 2025
RU

Макгрегор встретился с Майком Тайсоном: бойцов объединяют 63 нокаута

MMA
Новости
4 Декабря 2025 07:31
11
Макгрегор встретился с Майком Тайсоном: бойцов объединяют 63 нокаута

37-летний бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор встретился с легендой мирового бокса Майком Тайсоном.

Как сообщает İdman.Biz, ирландец опубликовал совместное фото с 59-летним экс-абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, подписав его словами: "63 нокаута на двоих!".

Встреча двух знаковых фигур боевых искусств вызвала большой интерес болельщиков — оба спортсмена известны своей яркой ударной техникой и феноменальной нокаутирующей мощью.

Конор Макгрегор не выступает по правилам MMA с июля 2021 года, когда получил тяжелую травму ноги в поединке против Дастина Порье на UFC 264. На счету ирландца 22 победы и шесть поражений в профессиональной карьере.

Майк Тайсон, завершивший карьеру в боксе в 2005 году, остается одной из самых узнаваемых фигур в мире спорта и обладателем легендарного статуса в истории супертяжелого дивизиона.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Том Аспиналл - о сроках возвращения: "Не знаю, мне запретили тренироваться"
3 Декабря 06:17
MMA

Том Аспиналл - о сроках возвращения: "Не знаю, мне запретили тренироваться"

Том имеет на своем счету 15 побед, три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся
Боец UFC: "Каждый, у кого есть глаза, видит, что Месси играет интереснее Роналду"
1 Декабря 20:12
MMA

Боец UFC: "Каждый, у кого есть глаза, видит, что Месси играет интереснее Роналду"

Пимблетт объяснил, почему выбирает аргентинскую звезду
“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 15:14
MMA

“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Французский легковес настроен на досрочную победу на UFC 323
Майкл Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме
1 Декабря 09:25
MMA

Майкл Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме

Американец утверждает, что готовится к поединку в июне
Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана
30 Ноября 21:20
MMA

Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана

Тому диагностировали орбитальную травму мягких тканей
Чемпион UFC отправил в нокаут звезду Karate Combat - ВИДЕО
30 Ноября 14:17
MMA

Чемпион UFC отправил в нокаут звезду Karate Combat - ВИДЕО

Алекс Перейра нокаутировал бойца на тренировке

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших