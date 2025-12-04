Макгрегор встретился с Майком Тайсоном: бойцов объединяют 63 нокаута

37-летний бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор встретился с легендой мирового бокса Майком Тайсоном.

Как сообщает İdman.Biz, ирландец опубликовал совместное фото с 59-летним экс-абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, подписав его словами: "63 нокаута на двоих!".

Встреча двух знаковых фигур боевых искусств вызвала большой интерес болельщиков — оба спортсмена известны своей яркой ударной техникой и феноменальной нокаутирующей мощью.

Конор Макгрегор не выступает по правилам MMA с июля 2021 года, когда получил тяжелую травму ноги в поединке против Дастина Порье на UFC 264. На счету ирландца 22 победы и шесть поражений в профессиональной карьере.

Майк Тайсон, завершивший карьеру в боксе в 2005 году, остается одной из самых узнаваемых фигур в мире спорта и обладателем легендарного статуса в истории супертяжелого дивизиона.

