Том Аспиналл - о сроках возвращения: "Не знаю, мне запретили тренироваться"

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжелом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл сообщил, что понятия не имеет, когда проведет следующий бой в UFC.

"С глазами нужно быть осторожным. Не знаю, когда вернусь. Мне даже запретили тренироваться. Врачи рекомендуют провести операцию на обоих глазах. Мне скоро нужно будет сделать инъекцию в глазное яблоко", — приводит слова Аспиналла İdman.Biz со ссылкой на Championship Rounds.

В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014 года, а в сильнейшую организацию в мире он перешел в 2020 году. Том имеет на своем счету 15 побед, три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

İdman.Biz