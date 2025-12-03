3 Декабря 2025
RU

Том Аспиналл - о сроках возвращения: "Не знаю, мне запретили тренироваться"

MMA
Новости
3 Декабря 2025 06:17
3
Том Аспиналл - о сроках возвращения: "Не знаю, мне запретили тренироваться"

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжелом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл сообщил, что понятия не имеет, когда проведет следующий бой в UFC.

"С глазами нужно быть осторожным. Не знаю, когда вернусь. Мне даже запретили тренироваться. Врачи рекомендуют провести операцию на обоих глазах. Мне скоро нужно будет сделать инъекцию в глазное яблоко", — приводит слова Аспиналла İdman.Biz со ссылкой на Championship Rounds.

В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014 года, а в сильнейшую организацию в мире он перешел в 2020 году. Том имеет на своем счету 15 побед, три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Боец UFC: "Каждый, у кого есть глаза, видит, что Месси играет интереснее Роналду"
1 Декабря 20:12
MMA

Боец UFC: "Каждый, у кого есть глаза, видит, что Месси играет интереснее Роналду"

Пимблетт объяснил, почему выбирает аргентинскую звезду
“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 15:14
MMA

“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Французский легковес настроен на досрочную победу на UFC 323
Майкл Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме
1 Декабря 09:25
MMA

Майкл Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме

Американец утверждает, что готовится к поединку в июне
Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана
30 Ноября 21:20
MMA

Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана

Тому диагностировали орбитальную травму мягких тканей
Чемпион UFC отправил в нокаут звезду Karate Combat - ВИДЕО
30 Ноября 14:17
MMA

Чемпион UFC отправил в нокаут звезду Karate Combat - ВИДЕО

Алекс Перейра нокаутировал бойца на тренировке
Назим Садыхов: "Готов сейчас больше чем когда-либо"
30 Ноября 11:15
MMA

Назим Садыхов: "Готов сейчас больше чем когда-либо"

Азербайджанский боец заявил о полной готовности к бою в Лас-Вегасе

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста
"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО
30 Ноября 09:02
Мировой футбол

"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО

Алленде сделал хет-трик, Месси отдал рекордную голевую передачу