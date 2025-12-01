Боец UFC: "Каждый, у кого есть глаза, видит, что Месси играет интереснее Роналду"

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Пэдди Пимблетт высказался о своем отношении к Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Англичанин отметил, что предпочитает игру аргентинца из "Интер Майами", считая его футбол более зрелищным и выразительным, сообщает İdman.Biz.

"Я не фанат Месси. Мне просто кажется, что он лучше. Каждый, у кого есть глаза, может увидеть, что Лео играет интереснее", - приводит слова Пимблетта аккаунт Home of Fight в соцсети Х.

Пимблетт дебютировал в UFC в марте 2022 года и с тех пор одержал семь побед подряд, не потерпев ни одного поражения в североамериканской лиге.

İdman.Biz