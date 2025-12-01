1 Декабря 2025
Майкл Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме

MMA
Новости
1 Декабря 2025 09:25
13
Бывший претендент на титул UFC в легком весе американец Майкл Чендлер поделился информацией о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в Белом доме, сообщает İdman.Biz.

"Бой в Белом доме произойдет. Макгрегор привлек в свой тренировочный лагерь ребят, которые имитируют мой стиль. Я буду драться с Конором в июне в Белом доме - да благословит меня Господь", - приводит слова Чендлера Championship Rounds.

Отметим, что 39-летний Чендлер в последнем бою в апреле 2025 проиграл техническим нокаутом Пэдди Пимблетту. 37-летний Конор в последний раз выходил в октагон в июле 2021. Тогда он сломал ногу и не смог продолжить бой с Дастином Порье.

İdman.Biz

