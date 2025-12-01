Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ - İdman və Biz
1 Декабря 2025
RU

“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

MMA
Новости
1 Декабря 2025 15:14
8
“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Французский боец по прозвищу “Улыбающийся убийца” Фарес Зиам заявил, что намерен нокаутировать азербайджанского спортсмена Назима Садыхова.

Как передает İdman.Biz, азербайджанский и французский бойцы встретятся в ночь с 6 на 7 декабря в рамках турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

В преддверии поединка Зиам выступил во французских СМИ с жестким заявлением.

"Я должен нокаутировать его. Других вариантов нет. Я покажу ему такие боксерские техники, которых он, возможно, никогда не видел", - сказал Зиам перед боем.

Французские медиа в анонсах также делают акцент на большой опасности, исходящей от Садыхова. В частности, La Sueur напоминает, что у азербайджанца рекорд 11 побед и одно поражение, и подчеркивает, что он редко доводит бои до решения судей, выигрывая в основном досрочно.

При этом UFC Fans характеризует матчап как столкновение методичного контроля темпа со стороны Зиама и агрессивной манеры Садыхова, где ключевой задачей француза станет дисциплина, работа на дистанции и управление ритмом, чтобы не дать сопернику навязать размен и добиться финиша.

Стоит отметить, что Фарес Зиам последний раз выходил в октагон в феврале этого года, тогда как Назим Садыхов в 2025 году провел два боя – в феврале нокаутировал бразильца Исмаэля Бонфима, а в июне в Баку досрочно победил другого бразильца Николоса Моту.

Теймур Тушиев

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Майкл Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме
09:25
MMA

Майкл Чендлер сделал заявление о бое с Макгрегором в Белом доме

Американец утверждает, что готовится к поединку в июне
Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана
30 Ноября 21:20
MMA

Том Аспиналл опубликовал официальное медицинское заключение после тычков в глаза от Гана

Тому диагностировали орбитальную травму мягких тканей
Чемпион UFC отправил в нокаут звезду Karate Combat - ВИДЕО
30 Ноября 14:17
MMA

Чемпион UFC отправил в нокаут звезду Karate Combat - ВИДЕО

Алекс Перейра нокаутировал бойца на тренировке
Назим Садыхов: "Готов сейчас больше чем когда-либо"
30 Ноября 11:15
MMA

Назим Садыхов: "Готов сейчас больше чем когда-либо"

Азербайджанский боец заявил о полной готовности к бою в Лас-Вегасе
Макгрегор подал в суд на телеканал Sky News
30 Ноября 08:28
MMA

Макгрегор подал в суд на телеканал Sky News

Представители Макгрегора настаивают на том, что репортер телеканала назвал Конора насильником
"Вы получите фейерверки" - Тони Фергюсон заявил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме
30 Ноября 05:23
MMA

"Вы получите фейерверки" - Тони Фергюсон заявил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме

Тони не против и схватки с Конором

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027