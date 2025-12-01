“Улыбающийся убийца” перед боем с Назимом Садыховым: "Я должен нокаутировать его” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Французский боец по прозвищу “Улыбающийся убийца” Фарес Зиам заявил, что намерен нокаутировать азербайджанского спортсмена Назима Садыхова.

Как передает İdman.Biz, азербайджанский и французский бойцы встретятся в ночь с 6 на 7 декабря в рамках турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

В преддверии поединка Зиам выступил во французских СМИ с жестким заявлением.

"Я должен нокаутировать его. Других вариантов нет. Я покажу ему такие боксерские техники, которых он, возможно, никогда не видел", - сказал Зиам перед боем.

Французские медиа в анонсах также делают акцент на большой опасности, исходящей от Садыхова. В частности, La Sueur напоминает, что у азербайджанца рекорд 11 побед и одно поражение, и подчеркивает, что он редко доводит бои до решения судей, выигрывая в основном досрочно.

При этом UFC Fans характеризует матчап как столкновение методичного контроля темпа со стороны Зиама и агрессивной манеры Садыхова, где ключевой задачей француза станет дисциплина, работа на дистанции и управление ритмом, чтобы не дать сопернику навязать размен и добиться финиша.

Стоит отметить, что Фарес Зиам последний раз выходил в октагон в феврале этого года, тогда как Назим Садыхов в 2025 году провел два боя – в феврале нокаутировал бразильца Исмаэля Бонфима, а в июне в Баку досрочно победил другого бразильца Николоса Моту.

Теймур Тушиев

İdman.Biz