6 Декабря 2025
RU

Конор Макгрегор заявил о желании подраться за титул с Исламом Махачевым

MMA
Новости
6 Декабря 2025 06:12
10
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор публично выразил желание провести титульный поединок с действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе Исламом Махачевым. По словам ирландца, такой бой стал бы ярким событием для дивизиона, сообщает İdman.Biz.

"Определенно хочу побороться за пояс в полусреднем весе. Это был бы хороший бой. Левша с левшой. Ислам показал хорошее выступление. Честная игра, у него хватило смелости подняться в весе. Я в предвкушении", - цитирует Макгрегора BloodyElbow.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги. Его профессиональный рекорд - 22 победы и шесть поражений.

Ислам Махачев стал чемпионом полусреднего веса на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, победив австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей.

İdman.Biz

