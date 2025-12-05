Назим Садыхов выполнил вес перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе - ВИДЕО

Азербайджанский боец Назим Садыхов уложился в рамки легкого дивизиона на церемонии взвешивания перед боем с Фаресом Зиамом, который пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в рамках турнира UFC 323 в Лас-Вегасе, передает İdman.Biz.

Главный кард:

Легчайший вес: Мераб Двалишвили - 61,23 кг, Петр Ян - 61,23 кг

Наилегчайший вес: Александр Пантожа - 56,69 кг, Джошуа Ван - 56,47 кг

Наилегчайший вес: Брэндон Морено - 56,69 кг, Тацуро Таира - 57,15 кг

Легчайший вес: Генри Сехудо - 61,68 кг, Пэйтон Талботт - 61,68 кг

Полутяжелый вес: Ян Блахович - 93,44 кг, Богдан Гуськов - 93,44 кг

Предварительный кард:

Легкий вес: Грант Доусон - 70,76 кг, Мануэль Торрес - 70,76 кг

Легкий вес: Терренс Маккини - 70,76 кг, Крис Данкан - 70,76 кг

Женский наилегчайший вес: Мэйси Барбер - 56,92 кг, Карини Силва - 56,92 кг

Легкий вес: Назим Садыхов - 70,53 кг, Фарес Зиам - 70,76 кг

Средний вес: Марвин Веттори - 84,36 кг, Брунно Феррейра - 85,72 кг

Легкий вес: Эдсон Барбоза - 70,53 кг, Джалин Тернер - 70,3 кг

Полутяжелый вес: Иво Бараниевски - 93,44 кг, Ибо Аслан - 93,21 кг

Средний вес: Мансур Абдул-Малик - 84,14 кг, Антонио Троколи - 84,36 кг

Полулегкий вес: Мухаммад Наимов - 66,22 кг, Майрон Сантос - 66,9 кг

Брунно Феррейра превысил лимит средней весовой категории и будет оштрафован на 20% гонорара в пользу соперника. Майрон Сантос также не уложился в лимит полулегкого веса.

İdman.Biz